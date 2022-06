Proximus en Howest hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor de creatie van een 5G-lab op de campus van de hogeschool in Kortrijk. In de loop van volgend academiejaar zullen bedrijven er de mogelijkheden van 5G voor hun business kunnen ontdekken en uittesten.

Concreet zal Proximus in een eerste fase een mobile private network-oplossing (MPN) installeren, waarbij een aantal ruimtes op de Howest-campus wordt uitgerust met indoor 5G-connectiviteit. Bedoeling is dat het platform in de loop van het academiejaar 2022-2023 operationeel is. Geïnteresseerde bedrijven kunnen er testruimte huren en krijgen er de nodige ondersteuning om hun testopstelling te realiseren.

'Ideale omgeving'

Afhankelijk van hun voorkeur werken ze alleen of samen met de Howest-studenten aan de ontwikkeling van 5G-toepassingen die relevant zijn voor hun business. 'Het 5G-lab op de campus van Howest biedt de ideale omgeving voor ondernemingen uit verschillende sectoren om use-cases te bouwen en te testen', klinkt het.

Proximus biedt doorheen dat traject demo's, opleidingen en technische ondersteuning aan. Howest en zijn partners kunnen daarbij een beroep doen op de expertise van het telecombedrijf op het vlak van technologie, devices, netwerkdiensten, connectiviteit, ICT, systeemintegratie en digitalisering. Bovendien zal het lab ook gebruikt worden door studenten uit de opleidingen Digital Arts & Entertainment, Multimedia & Creative Technology en Cyber Security Professional.

