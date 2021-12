Proximus-klanten met oude telecombundels moeten daar vanaf 1 januari meer voor betalen. Vanaf 17 januari verhoogt ook Orange zijn prijzen voor vast internet en tv, voor zowel nieuwe als bestaande klanten.

Bij Proximus betalen klanten met de bundels Internet + TV, Minimus en Familimus/Tuttimus voortaan 1,5 euro extra per maand. Voor de oudere packs met Vaste telefonie en TV, Vaste telefonie en Internet, en Start (vaste telefonie, internet en tv) gaat het maandelijkse tarief met 1 euro omhoog.

Het gaat om bundels die niet meer te verkrijgen zijn voor nieuwe klanten, of alleszins niet meer actief worden aangeprezen. Proximus duwt zijn klanten zo richting het nieuwe Flex-aanbod, waarbij klanten zelf kunnen kiezen welke opties ze aan hun bundel toevoegen. Daarvan blijft het tarief ongewijzigd.

Extra decoder duurder

Voorts krikt Proximus voor particulieren vanaf januari de prijzen van alle internetabonnementen buiten bundels op met 1 euro per maand. Wie een vaste lijn heeft van Proximus die niet tot een bundel behoort, betaalt een halve euro extra. Tot slot verhoogt de telecomoperator onder meer nog de huurprijs van een tweede decoder, van 6 naar 8 euro per maand, en het tarief van TV Replay+ van 5 naar 6 euro. De prijzen van gsm-abonnementen veranderen niet.

Bij Orange zullen vanaf 17 januari concreet de prijzen van de formules Love, Home en Boost worden verhoogd. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand. De prijzen van andere diensten blijven ongewijzigd.

Telenet krikte in augustus nog de prijs van een deel van zijn abonnementen voor internet, tv en telefonie op met één procent.

