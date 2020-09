Tegen 2024 zullen meer dan 50.000 woningen en bedrijven in Leuven en haar buurgemeenten aangesloten zijn op het snelle fibernetwerk van Proximus. Dit najaar start het telecombedrijf met werkzaamheden in de stationsbuurt en delen van het centrum.

Leuven is een van de dertien Vlaamse steden waar momenteel de uitrol van een fibernetwerk aan de gang is. 'Een stabiele en snelle internetverbinding is onontbeerlijk voor de stadsorganisatie van Leuven', reageert de Leuvense schepen van ICT Thomas van Oppens (Groen) tevreden. 'Ook voor onze Leuvense high-tech-bedrijven is de uitrol van het fibernetwerk een erg belangrijke stap', aldus collega en schepen van Economie Lalynn Wadera (sp.a).

Kop van het peloton

Er is al een netwerk van 16 kilometer aanwezig in Leuven en dit najaar volgen dus ook de stationbuurt en het centrum. Volgens Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus, zit Leuven daarmee in vergelijking met andere Vlaamse steden in de kop van het peloton.

In Leuven staat er een aantal projecten in de steigers waarvoor een betrouwbaar en snel netwerk nodig is. 'In de Naamsestraat willen we met speciale sensoren het lawaai meten, zodat we op basis van betrouwbare data de geluidsoverlast kunnen aanpakken', zegt schepen Van Oppens. Ook kan bijvoorbeeld het hitte-eiland-effect van de stad Leuven beter in kaart gebracht worden door het fibernetwerk.

'Volledig open netwerk'

Het initiatief van de uitrol in Leuven kwam van Proximus, maar CTO Standaert benadrukt dat ook andere operatoren kunnen aansluiten op het netwerk: 'Het is een volledig open netwerk. Klanten van bijvoorbeeld Telenet of Orange kunnen in de toekomst dus meegenieten'.

Het financiële plaatje voor de uitrol in Leuven komt volledig op de schouders van Proximus terecht, er is geen tussenkomst van Stad Leuven. Per woning gaat het volgens het telecombedrijf om ongeveer duizend euro. Momenteel woedt er in Europa een discussie over het 5G-netwerk. 'Dit fibernetwerk houdt al rekening met de toekomstige 5G-infrastructuur, maar dat zal er pas aankomen in de tweede helft van dit decennium', besluit Standaert.

