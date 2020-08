Proximus heeft een overeenkomst gesloten met Disney over het aanbieden van de streamingdienst Disney+, die de Amerikaanse entertainmentgigant op 15 september naar België brengt.

Proximus-klanten die een abonnement hebben op de tv-packs All Stars of All Stars & Sports krijgen een jaar lang zonder bijkomende kosten toegang tot de streamingdienst van Disney. Die heeft films en series van onder meer Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic in het assortiment. Klanten met de nieuwste Android-decoder van Proximus zullen rechtstreeks via dat toestel kunnen kijken. Klanten van de All Stars-packs die de nieuwste decoder nog niet hebben, zullen hun oude gratis kunnen omruilen voor een nieuwe.

Exclusiviteit

De prijs van de packs blijft ongewijzigd: 29,99 euro per maand voor All Stars, waarin naast een catalogus films en series van Proximus nog Netflix en binnenkort dus ook Disney+ zitten. All Stars & Sports kost 39,99 euro per maand en bevat ook sportkanalen.

Proximus sprak met Disney exclusiviteit af op marketingvlak. Concurrerende telecomoperatoren zullen daardoor gedurende een bepaalde periode geen abonnementen op Disney+ in hun pack kunnen aanbieden. Nadat het in 2017 het contract met Studio 100 afsnoepte van Telenet, versterkt Proximus zich zo opnieuw in de strijd om de gezinnen met kinderen.

Wie rechtstreeks bij Disney+ klant wordt, zal in België 69,99 euro per jaar betalen. Tot 14 september is er echter een lanceringsaanbod van 59,99 euro. Netflix is duurder: de goedkoopste formule kost daar 7,99 euro per maand.

