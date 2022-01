Voor de uitrol van zijn fibernetwerk in Wallonië maakt Proximus gebruik van elektriciteitspalen. Het telecombedrijf heeft daarvoor een nieuwe overeenkomst getekend met de Waalse beheerder van het elektriciteitsnetwerk Ores.

De twee bedrijven werken al sinds 2008 samen, waarbij de palen gebruikt worden om fiber naar de straatkasten te brengen. Dat wordt nu uitgebreid naar de aansluiting van de klant. Deze oplossing werd eerder al getest in Namen en is met name geschikt voor de uitrol van fiber in minder dichtbevolkte gebieden.

'Hinder tot minimum beperkt'

'De overeenkomst tussen Proximus en Ores zal de fibervoordelen sneller naar de huizen en bedrijven in Wallonië brengen, terwijl de hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt', klinkt het bij Proximus, dat daarbij verwijst naar een recent succesvol proefproject in Bouge. Daar werden intussen 177 woningen op fiber aangesloten via twee kilometer fiberkabel die via vijftig palen van Ores werd aangevoerd. De resultaten van dit proefproject, dat in de komende weken tot meer dan duizend woningen zal worden uitgebreid, zijn volgens Proximus 'bijzonder bemoedigend'.

Fiber laat toe om zeer snel te surfen, streamen en gamen en is daarom geschikt voor zowel particulieren als professionelen. Proximus wil tegen 2028 zo'n zeventig procent van de Belgische woningen en bedrijven van deze technologie voorzien. Zijn multigigabitnetwerk zal ook openstaan voor andere telecomoperatoren. Financiële details over de overeenkomst met Ores zijn niet bekend.

