Proximus gaat vanaf 1 juli haar 5G-netwerk openstellen voor meer klanten. Maar het gaat in praktijk niet om 5G-snelheden, wel om een betere beschikbaarheid.

Androidworld weet dat Proximus een deel van haar klanten deze week per sms heeft ingelicht dat ze vanaf 1 juli gebruik kunnen maken van 5G. Het gaat om klanten met een Mobile Flex abonnement, dat binnenkort Mobile Flex S zal heten.

Maar er is een addertje onder het gras: de snelheid op 5G zal worden beperkt tot 100 Mbps, wat opvallend minder is dan de snelheid van een 4G-netwerk in optimale omstandigheden.

Aan Androidworld legt Proximus uit dat het vooral gaat om een aanvulling op plaatsen waar de 4G infrastructuur verouderd is en er al 5G is. Het gaat dus vooral om plaatsen waar je vandaag nog geen 100 Mbps haalt met 4G, daar schakelt je toestel over naar een sneller 5G-netwerk. Wie de volledige snelheid wil, kan wel een duurder abonnement nemen dat specifiek hogere snelheden op 5G belooft.

De timing is opvallend want tegen de zomer worden ook de 5G-licenties verdeeld. Vanaf dan kunnen de operatoren hun 5G-netwerk ten volle uitrollen. Vermoedelijk zal de dekking van 5G in ons land bij alle operatoren vanaf dan fors toenemen.

Androidworld weet dat Proximus een deel van haar klanten deze week per sms heeft ingelicht dat ze vanaf 1 juli gebruik kunnen maken van 5G. Het gaat om klanten met een Mobile Flex abonnement, dat binnenkort Mobile Flex S zal heten.Maar er is een addertje onder het gras: de snelheid op 5G zal worden beperkt tot 100 Mbps, wat opvallend minder is dan de snelheid van een 4G-netwerk in optimale omstandigheden.Aan Androidworld legt Proximus uit dat het vooral gaat om een aanvulling op plaatsen waar de 4G infrastructuur verouderd is en er al 5G is. Het gaat dus vooral om plaatsen waar je vandaag nog geen 100 Mbps haalt met 4G, daar schakelt je toestel over naar een sneller 5G-netwerk. Wie de volledige snelheid wil, kan wel een duurder abonnement nemen dat specifiek hogere snelheden op 5G belooft.De timing is opvallend want tegen de zomer worden ook de 5G-licenties verdeeld. Vanaf dan kunnen de operatoren hun 5G-netwerk ten volle uitrollen. Vermoedelijk zal de dekking van 5G in ons land bij alle operatoren vanaf dan fors toenemen.