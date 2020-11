Vanaf volgend jaar krijgt Proximus met Antonietta Mastroianni een topvrouw voor digitalisering en IT. Er komt ook een nieuwe CFO, die momenteel aan de slag is bij een dochter van Telenet's moederbedrijf Liberty Global.

Mastroianni zal in april 2021 aan boord komen bij Proximus en wordt naast Chief Digital & IT ook lid van het Executief COmité, dat bij deze wordt uitgebreid. Ze zal in haar rol de inspanningen van Proximus coördineren rond IT-transformatie, vereenvoudiging en digitalisering. CIO Geert Goethals zal daarbij aan haar rapporteren.

Concreet gaat het om drie afdelingen: Digital Products & Experience (1) Architecture, Data & Program Management (2) en IT Solutions (3). De bedoeling is om de uitrol van een agile businessmodel te versnellen en te kijken naar operationele synergieën.

Antonietta Mastroianni © .

Mastroianni is Italiaans en heeft een stevige internationale carrière in telecom achter de rug. Sinds 2017 werkt ze voor TDC Group, het grootste telecombedrijf van Denemarken. Daarvoor werkte ze tien jaar lang voor het Zwitserse Sunrise Communications, onder meer als hoofd IT. Voor die tijd werkte ze ook voor Swisscom en het Italiaanse H3G.

CFO

Proximus kondigt tegelijk ook Mark Reid aan als nieuwe CFO. Hij stapt in mei 2021 over en krijgt onder meer als opdracht om vanaf 2022 weer voor omzet- en ebitdagroei te zorgen bij de groep.

Mark Reid, een Schot, is momenteel CFO bij het Zwitserse telecombedrijf UPC. Dat is op zijn beurt een onderdeel van Liberty Global, dat op zijn beurt de meerderheidsaandeelhouder van Proximus-concurrent Telenet is. Ook daarvoor werkte hij als CFO voor de Central Europe Group van Liberty Global, waar hij de financiële activiteiten van vijf dochterbedrijven overzag.

Tot de komst van Reid zal Katleen Vandeweyer aanblijven als CFO ad interim. Zij nam de functie op zich sinds het vertrek van haar voorganger Sandrine Dufour in juni dit jaar en zal nadien vice CFO worden.

Mastroianni zal in april 2021 aan boord komen bij Proximus en wordt naast Chief Digital & IT ook lid van het Executief COmité, dat bij deze wordt uitgebreid. Ze zal in haar rol de inspanningen van Proximus coördineren rond IT-transformatie, vereenvoudiging en digitalisering. CIO Geert Goethals zal daarbij aan haar rapporteren.Concreet gaat het om drie afdelingen: Digital Products & Experience (1) Architecture, Data & Program Management (2) en IT Solutions (3). De bedoeling is om de uitrol van een agile businessmodel te versnellen en te kijken naar operationele synergieën.Mastroianni is Italiaans en heeft een stevige internationale carrière in telecom achter de rug. Sinds 2017 werkt ze voor TDC Group, het grootste telecombedrijf van Denemarken. Daarvoor werkte ze tien jaar lang voor het Zwitserse Sunrise Communications, onder meer als hoofd IT. Voor die tijd werkte ze ook voor Swisscom en het Italiaanse H3G.Proximus kondigt tegelijk ook Mark Reid aan als nieuwe CFO. Hij stapt in mei 2021 over en krijgt onder meer als opdracht om vanaf 2022 weer voor omzet- en ebitdagroei te zorgen bij de groep.Mark Reid, een Schot, is momenteel CFO bij het Zwitserse telecombedrijf UPC. Dat is op zijn beurt een onderdeel van Liberty Global, dat op zijn beurt de meerderheidsaandeelhouder van Proximus-concurrent Telenet is. Ook daarvoor werkte hij als CFO voor de Central Europe Group van Liberty Global, waar hij de financiële activiteiten van vijf dochterbedrijven overzag.Tot de komst van Reid zal Katleen Vandeweyer aanblijven als CFO ad interim. Zij nam de functie op zich sinds het vertrek van haar voorganger Sandrine Dufour in juni dit jaar en zal nadien vice CFO worden.