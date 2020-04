Telecomoperator Proximus heeft de winst stabiel kunnen houden in het eerste kwartaal. Daarvoor verwijst het bedrijf onder meer de kostenbeheersing. De verwachtingen voor 2020 blijven gehandhaafd, meldt Proximus. Er is sprake van een 'beperkte initiële impact van covid-19'.

'De meeste activiteitendomeinen van Proximus hebben zich bijzonder goed bestand getoond tegen de beperkte impact van covid-19. Dit heeft ons toegelaten een stabiele ebitda te realiseren, mede dankzij onze goede kostenbeheersing', zegt CEO Guillaume Boutin in het persbericht.

De onderliggende ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) op de thuismarkten bleef stabiel op 428 miljoen euro (+0,1%). Met dochter BICS erbij, ging de onderliggende groeps-ebitda 0,3 procent hoger. BICS levert wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren.

Meer acties, minder roaming

De onderliggende omzet op de thuismarkten daalde één procent tot 1,09 miljard euro. Er was sprake van 'enkele initiële negatieve effecten gerelateerd aan covid-19', zo klinkt het. Hiermee doelt Proximus op commerciële acties, zoals bijkomende mobiele datavolumes zonder meerkost, gratis bellen van vast/mobiel naar vaste lijnen en een verruimde toegang tot content. Ook was er minder omzet uit roaming door het reisverbod. De totale groepsomzet daalde 1,5 procent tot 1,39 miljard euro. De nettowinst steeg zowat 15 procent tot 158 miljoen euro.

Het bedrijf noteerde tot slot meer klanten voor televisie, internet en mobiele producten. Door de coronapandemie konden veel internetklanten niet aangesloten worden door de beperkte installaties. Zonder corona zou er volgens Proximus een nettotoename van zowat 8.000 klanten zijn geweest voor vast internet.

