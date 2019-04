Proximus installeert multi-terabit routers in backbone

Als onderdeel van het Titan-moderniseringsproject, heeft Proximus de eerste multi-terabit routers van Nokia geïnstalleerd. "Tegen het einde van het jaar zal 40 procent van alle dataverkeer bij Proximus over het vernieuwde transportnetwerk lopen", aldus CTO Geert Standaert.

In augustus vorig jaar kondigde Proximus een vertienvoudiging aan van de capaciteit van het IP-transportnetwerk: zeg maar de achterliggende backbone waarop zowel het vaste als mobiele dataverkeer van residentiële en zakelijke klanten passeert. Cruciaal in die uitrol van 'Titan' (Terabit IP Transport and Aggregation Network) zijn de 7750 SR-14s routers van Nokia, waarvan de eerste ondertussen geplaatst zijn.

"Als een van de eerste operatoren in de wereld", weet Luc Defieuw van Nokia Benelux. "Voor dit soort IP-technologie zijn we de nummer 1 in Europa en wereldwijd nummer 2. Dat we in Antwerpen een 350-tal mensen hebben die gespecialiseerd zijn in IP-routing heeft Proximus zeker geholpen in de beslissing om voor ons te kiezen." Nokia staat onder meer ook mee in voor de noodzakelijke tooling om de migratie te begeleiden.

Proximus-backbone naar 100 Gbit/s

De routers in het Titan IP-netwerk zijn intergeconnecteerd met 100 Gbps IP-links. De routers zelfs kunnen multi-terabit verkeer aan. "Die upgrades zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze vaste en mobiele netwerken niet gesatureerd raken in de komende jaren. Ze zijn nodig om toekomstige toename van het datatrafiek op te vangen", vertelt CTO Geert Standaert aan Data News. Het bedrijf ziet een groei van 70 procent in het verkeer om mobiele netwerken, en tot 42 procent in vaste netwerken. "Het is vooral video, streaming en unicast (het verzenden van datapakketten van één bronapparaat naar één enkele bestemming, nvdr) die de nood om te schalen verhogen" weet Standaert.

"Er komt trouwens best wel wat manueel werk bij de migratie kijken ook, want heel wat glasvezelverbindingen moeten verplaatst worden." Momenteel zijn 165 van de 600 gebouwen bij Proximus verbonden met de nieuwe backbone en is zowat een derde van de 50.000 optische glasvezelkabels al gemigreerd. Daarmee zit het project 7 maand na de opstart op schema, aldus Standaert. "Tegen het einde van het jaar zal 40 procent van al het dataverkeer bij Proximus over het vernieuwde transportnetwerk lopen. Volgend jaar zal dat verder toenemen en tegen 2021 moet al ons verkeer over Titan lopen." De werken gaan gepaard met een beperkte downtime en gebeuren daarom tussen middernacht en 6 uur 's ochtends, waarbij alle klanten op voorhand gewaarschuwd worden. Ook in het access-gedeelte maakt Proximus trouwens verder werk van capaciteitsverhogingen. De backhaul van de mobiele antennes evolueert van 1 gigabit naar 10 gigabit ter voorbereiding van de komst van 5G, en de DSL-capaciteit wordt ook naar 10 gigabit gebracht.