Proximus gaat het streamingkanaal van Disney verder integreren in haar tv-decoder. Wie Pickx All Stars of Pickx All Stars & Sports heeft, krijgt het standaard inbegrepen.

Klanten van Proximus kregen eerder al een voucher om een jaar lang Disney+ via hun Android TV Box te kijken. Die samenwerking wordt nu uitgebreid. Wie de betalende tv-opties Pickx All Stars of Pickx All Stars & Sports neemt, krijgt er zonder meerprijs ook Disney+ bij.

Wie die pakketten niet heeft, kan het video-aanbod van Disney ook los bestellen voor 8,99 euro per maand, dat wordt vervolgens gefactureerd via de factuur van Proximus. In dat abonnement kan je tot vier simultane streams gebruiken met tot zeven gebruikersprofielen.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om Disney+ als niet-Proximusklant of zonder tv-aanbod te nemen voor dezelfde prijs.

