Telecombedrijf Proximus rust zijn klanten sinds begin mei uit met een nieuwe modem (de Internet Box) en intelligente repeaters die Wi-Fi 6- en Mesh-technologie integreren.

Met de nieuwe technologie ligt de surfsnelheid tot veertig hoger dan bij Wi-Fi 5, claimt Proximus donderdag in een persbericht. De nieuwe Internet Box is sinds deze week opgenomen in de Flex Fiber- en Business Flex Fiber-formules van het bedrijf, die tot twee Wi-Fi-repeaters met Mesh-technologie omvatten (eveneens compatibel met Wi-Fi 6). Voor de modernere hardware rekent Proximus geen meerprijs aan.

Dynamisch

De Mesh-technologie die Proximus noemt bestaat uit een reeks wifi-terminals die met elkaar communiceren in een 'gemaasde' omgeving. Dat netwerk past zich dynamisch aan inzake datavolume door de belasting op slimme wijze te verdelen, met een groter bereik dan bij Wi-Fi 5. Een andere verbetering schuilt in het multi-device management, dat in realtime de beste frequentieband en het beste toegangspunt voor elk toestel selecteert.

Wi-Fi 6 is ook veiliger dan de vorige generaties. Dankzij WPA3, dat in de komende weken in de Proximus-hardware zal worden geïntegreerd, zullen de wachtwoorden van klanten beter worden beschermd met een beveiligingssleutel die voortdurend verandert. De nieuwe Internet Box biedt ook een aparte identificatie van gasten, zodat Proximus-klanten hun eigen wifi-identificatiegegevens niet langer hoeven te delen.

