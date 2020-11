Met de nieuwe Busines Flex-formule, vanaf dinsdag verkrijgbaar, wil Proximus meer inspelen op de behoeften van zijn professionele klanten. Het aanbod vervangt de huidige Bizz All-in- en Bizz Office-packs en prijzen beginnen bij 59 euro exclusief btw.

Busines Flex is het logische vervolg op de Flex-packs voor gezinnen die Proximus in het begin van de zomer introduceerde. De versie voor professionals omvat een modulair pack dat de klant zelf samenstelt volgens de behoeften van zijn bedrijf op het vlak van internetconnectiviteit, vaste en/of mobiele telefonie, of digitale televisie via het Pickx-platform.

Beter draadloos bereik

Wat betreft internet bevat elk pack een Wi-Fi Booster voor een beter draadloos bereik. In zones met fiberdekking zijn volgens Proximus theoretische maximumsnelheden haalbaar tot 1 Gbps (download) en 150 Mbps (upload).

De Business Flex-aanbiedingen omvatten daarnaast onbeperkt vast en mobiel bellen naar Belgische nummers vanuit België en onbeperkt mobiel bellen naar alle EU-landen wanneer je binnen de Europese Unie reist (speciale nummers telkens uitgezonderd). Dataverbruik dat de maandelijkse bundel overschrijdt, wordt niet langer aangerekend of stopgezet. In plaats daarvan wordt naar een lagere snelheid geschakeld, tenzij de klant een 'databoost' aanschaft.

Altijd verbonden, ook bij panne

Business Flex garandeert volgens Proximus ook dat elke klant te allen tijde verbonden blijft, zodat de werkzaamheden bij een panne niet stil hoeven komen te liggen. De packs voorzien daarom in een automatische overschakeling naar een tijdelijke 4G-verbinding in geval van een internetstoring.

