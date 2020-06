Telecomaanbieder Proximus biedt gezinnen vanaf 1 juli de mogelijkheid om zelf een abonnement op maat samen te stellen. Prijzen van die nieuwe zogeheten Flex-packs beginnen bij 59,99 euro.

Blikvangers van de nieuwe formules zijn volgens Proximus gratis mobiele data buiten de bundel (weliswaar niet aan volle snelheid), onbeperkt bellen en een 'app die het dagelijkse leven voor het gezin vergemakkelijkt'.

De Flex-packs bestaan uit drie categorieën die naar wens kunnen worden gecombineerd: vast internet met een vaste lijn, mobiel bellen met data, en een tv-aanbod. Bij de eerste categorie gaat het om internet met een onbeperkt datavolume en onbeperkt bellen binnen België (met uitzondering van speciale nummers). Klanten die in aanmerking komen voor fiber krijgen Flex Fiber aangeboden, met snelheden tot 1 Gbps voor het Flex Fiber Premium-pack.

Er hoort ook een nieuwe app bij dit aanbod. Proximus Family Life, zoals de toepassing heet, stelt gezinsleden onder meer in staat om samen to-do-lijsten op te stellen, agenda's op elkaar af te stemmen en desgewenst hun locaties met elkaar te delen.

Tariefplan voor 5G

De mobiele plannen in een Flex-pack omvatten eveneens onbeperkt bellen naar Belgische nummers (vanuit België) alsmede naar alle EU-landen wanneer je binnen de Unie reist (exclusief speciale nummers). Het mobiele dataverbruik buiten de bundel wordt volgens Proximus niet langer aangerekend of onderbroken, maar enkel vertraagd tot de volgende maand aanbreekt. Gebruikers kunnen desgewenst wel extra datavolume bijkopen: 500 MB kost drie euro, voor 1 gigabyte betaal je vijf euro.

Er komt ook een volledig onbeperkt tariefplan dat toegang biedt tot 5G. De prijs daarvan is nog niet gecommuniceerd.

Tot slot is er het tv-aanbod. Met de Flex-packs kunnen gezinsleden via de Pickx-interface tegelijk op vijf verschillende toestellen kijken. Speciaal voor die Pickx-app komt elk mobiel abonnement met 5 GB extra data. De telecomaanbieder laat verder weten dat vanaf 1 juli ook de nieuwe Android TV Box (V7) beschikbaar zal zijn.

