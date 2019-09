Wie bij Microsoft België op bezoek gaat, ziet daar voortaan prominent een stand van Proximus staan. De twee technologiereuzen gaan voortaan (nog) meer samenwerken.

De stand van Proximus, waar een handvol IoT, security en workplace-demo's worden getoond, kwam er naar aanleiding van het nieuwe gebouw aan de luchthaven waar Microsoft sinds een klein jaar zit. "We leggen hier sterk de focus op het samenwerken met partners en klanten," vertelt Didier Ongena, hoofd van Microsoft België." In het verlengde daarvan wou het bedrijf een van haar partners een prominente plaats geven in het bedrijf en dat is Proximus geworden.

"Proximus en Microsoft zijn beiden sterk aanwezig in de zakelijke markt," vult Bart Van Den Meersche, Chief Enterprise Market officer bij Proximus, aan. Als twee sterke spelers samenwerken dan kan je nog meer aan waardecreatie doen. We geven met de overname van Codit (in de zomer van 2018 overgenomen door Proximus) ook duidelijk het signaal dat we sterk investeren in Microsoft-technologie."

De Proximus-ruimte in het kantoor van Microsoft wil wel meer zijn dan een demoruimte. "Het is voor ons de mogelijkheid om klanten van Microsoft te leren kennen. Maar wij, Proximus en Codit, zullen dit ook volop gebruiken om met klanten af te spreken, zeker als het zwaartepunt bij Microsoft-technologie zit," aldus Van Der Meersche.

Vandaag bieden beide spelers al samen producten en diensten aan. Al gaat het daarbij vooral om partnerschappen. "Wil je migreren naar Skype, dan hebben wij bij Proximus een aanbod die je daarin begeleidt met de juiste oplossingen", zegt Van Der Meersche. "Maar er zijn geen voorverpakte aanbiedingen.

"In de enterprise markt heb je nooit een vast aanbod," vult Ongena aan. "Microsoft is een platformbedrijf waar partners het ecosysteem stimuleren. dat is met bouwstenen van Microsoft, van onze partners of zelfs van concurrenten die samenkomen. Als we praten over IoT dan kan Proximus daar de connectiviteit en het IoT platform aanbieden, Microsoft haar Azure cloud en een visualisatie met behulp van PowerBI. Maar mensen moeten niet noodzakelijk weten wat er allemaal wordt gecombineerd. Het belangrijkste is dat er een end-to-end oplossing komt die Proximus kan aanbieden aan de klant waarbij de kracht van beide bedrijven wordt benut."