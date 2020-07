Sewan, een Franse aanbieder van spraak- en clouddiensten, kan zijn klanten in België voortaan bedienen via het mobiele netwerk van Proximus. De twee bedrijven hebben daarover woensdag overeenstemming bereikt.

Sewan betrad eind 2019 de Belgische markt door de overname van 3Starsnet, dat al meer dan 25 jaar actief was als telecomoperator in de Belgische B2B-omgeving. Het businessmodel van Sewan steunt op cloudgebaseerde whitelabeloplossingen en een distributiekanaal van meer dan 850 kleinere operatoren, serviceproviders, integratoren en IT-bedrijven.

Door de nieuwe overeenkomst kan Sewan het Proximus-netwerk gebruiken als een zogenaamde 'light MVNO' (Mobile Virtual Network Operator) om tegen eind 2020 te starten met het aanbieden van 'unified communication'-diensten.

Voor Proximus betekent het akkoord naar eigen zeggen een nieuwe stap in de uitvoering van de #inspire2022-strategie, die gericht is op het creëren van een open netwerk dat wholesalepartners actief verwelkomt.

