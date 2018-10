Proximus lanceert onbeperkt abonnement

Het goede nieuws is er voor de mobiele klanten. Vanaf 1 november worden klanten met Mobilus L automatisch omgezet naar het nieuwe Mobilus XL Unlimited. Concreet wil dat zeggen dat hun databundel van 10 GB naar onbeperkt (met fair use policy) gaat. Het abonnement liet al onbeperkt bellen en sms'en toe. De prijs blijft op 43,99 euro per maand.

Mobilus L verdwijnt niet, maar zal voortaan 36,99 euro per maand kosten voor 10 gigabyte, onbeperkt bellen en sms'en. Dat abonnement wordt dus goedkoper, al zullen bestaande klanten die voldoende hebben aan tien gigabyte wel opnieuw moeten overstappen.

Bij Mobilus M blijft het datavolume (5GB) ongewijzigd, maar worden de 300 belminuten omgezet in onbeperkt. Mobilus S wijzigt niet.

Zakelijke mobiele abonnees krijgen een gelijkaardige upgrade. Bizz Mobile XL Unlimited heeft onbeperkte data, sms'en en belverkeer. Bizz Mobile M gaat van 250 belminuten naar onbeperkt.

Proximus lijkt met haar aanbod in te spelen op concurrent Orange. Die biedt vandaag al vanaf 40 euro (Arend) een abonnement met onbeperkte data aan. Recent schrapte Orange wel het 'Panter' abonnement voor nieuwe klanten.

Vast internet duurder

Het minder goede nieuws is er voor Proximusklanten in een pack met vast internet. Wie een Tuttimus pack (vast internet, vaste lijn, tv en mobiel) of Familus pack (tv, vast internet, vaste lijn) neemt, betaalt vanaf 1 januari twee euro per maand meer. Het Minimus pack (tv, internet, mobiel) en Internet+TV wijzigen niet van prijs.

Proximus zegt dat het de prijs wijzigt omdat het massaal investeert in glasvezel (FTTH) om haar netwerk in de komende jaren te verbeteren. Al moeten we daarbij opmerken dat klanten met Minimus of Internet+TV momenteel hetzelfde internetabonnement krijgen als de abonnementen die binnenkort meer betalen.