Als eerste in Europa gaat Proximus haar nieuwe, spraakgestuurde, decoder uitrusten met Android P. Tegelijk stelt het bedrijf een nieuwe tv-interface voor en wordt er een cloud gamingdienst geïntegreerd.

Decoder op Android

De nieuwe decoder wordt binnen enkele maanden beschikbaar en zal daarbij als eerste in Europa draaien op Android P. Dat wil zeggen dat naast tv-programma's, ook Android-apps kunnen worden geïnstalleerd. In de box zit ook de Chromecast-functionaliteit, waardoor het makkelijk is om content van je smartphone op je tv af te spelen.

Het nieuwe toestel kan content in HDR 4K afpelen, bewaart tot 400 uur aan opnames in de cloud en kan bediend worden via spraakbesturing, een nieuwigheid die concurrent Telenet ook recent voorstelde. Tegelijk belooft Proximus dat haar decoder het laagste stroomverbruik op de markt heeft.

Proximus kiest voor Android als platform op haar decoder, specifiek Android TV. Dat wil zeggen dat wie een app ontwikkelt voor Android TV, en die goedgekeurd krijgt in de Play Store, zijn toepassing ook op een Proximus Decoder kan laten draaien.

Games streamen

Een zeer opmerkelijke nieuwigheid is de integratie met Shadow, een Franse game-streamingdienst die beschikbaar is via de decoder. Shadow is in principe ook zonder decoder te gebruiken op een pc of smartphone, maar heeft zelf een eigen box voor wie op tv wil spelen. Die laatste functionaliteit, wordt in de box geïntegreerd.

Shadow wordt op dit moment (nog) niet geïntegreerd in een abonnement, maar Proximus denkt wel na over een gezamenlijk aanbod, vermoedelijk vanaf het najaar.

. © Proximus

Voor zijn Belgisch aanbod biedt Shadow haar gamestreamingdienst aan vanuit datacenta in Parijs en Amsterdam, dus niet via Proximus haar eigen datacentra in België. Voor zover we konden ondervinden, vormt dat geen probleem tijdens het spelen. Shadow liet ons bij de voorstelling kort een racespel uit de Forza-reeks proberen en daar merkten we geen verschil met een lokale spelervaring.

Shadow zegt dat haar dienst speelbaar is vanaf een snelheid van 15 Mbps. Wel is de dienst niet bepaald goedkoop. Je betaalt 30 euro per maand, maar dat is zonder games. De dienst bestaat uit een virtuele Windows 10-pc waar je met behulp van gameplatformen (zoals Steam) je eigen digitale games kan spelen. Het voordeel is dat je de games kan blijven spelen als je ooit stopt met Shadow. Maar daarmee plaatst het bedrijf zich wel stevig boven Google Stadia, dat gratis is zonder games, en voor 10 euro per maand een spelbibliotheek aanbiedt.

Tv-interface

De nieuwe decoder komt ook met een nieuwe tv-interface. Die toont niet alleen het zenderoverzicht, de video on demand en de opnames, maar laat ook toe om per thema (bijvoorbeeld enkel series) te laten zien. Ook toont de decoder suggesties op basis van je kijkgedrag onder de noemer Proximus Picks. Net zoals bij Telenet heeft de nieuwe decoder spraakbesturing. Die zit verwerkt in de afstandsbediening met behulp van een knop. De afstandsbediening luistert dus niet passief mee.

Proximus mikt op een Netflix-achtige ervaring waarbij het de kijker lostrekt van het traditionele zenderoverzicht. Zo kan je doorheen programma's, opnames en VoD-content zoeken naar een bepaalde film. Opmerkelijk genoeg zit het aanbod van Netflix niet in die zoekfunctie, behalve als het om een spraakgestuurde zoekopdracht gaat, want die loopt via Android en neemt alle content in alle apps mee.

Gepersonaliseerde reclame

Tot slot gaat ook Proximus aan de slag met gepersonaliseerde reclame waarbij adverteerders spots naar specifieke doelgroepen kunnen richten. Het doet dat in samenwerking met de zenders, al zijn de gesprekken daarvoor nog niet rond. Er zijn testen gebeurd, maar welke spelers hier in meestappen is nog niet duidelijk.

"We spreken momenteel met alle mediahuizen," zegt CEO Dominique Leroy. "We zitten nog in de gesprekken om contracten te tekenen, maar we zijn zeker on speaking terms." Leroy benadrukt daarbij de voordelen. "We brengen hen een product op tv dat dezelfde capaciteiten heeft als een digitaal product, waar je met analytics ook kan nagaan hoeveel mensen het gezien hebben."

Proximus benadrukt dat het niet de tv-reclame zelf zal overlappen met lokale spots. Het biedt vooral analyics aan de zenders en de mogelijkheid om te segmenteren. Het is de bedoeling dat de bestaande reclameregies (van de zenders) de advertenties blijven verkopen.