Telecomoperator Proximus maakt bellen en sms'en van en naar Oekraïne gratis, zo laat het bedrijf weten. Eerder deed ook Orange al een gelijkaardige aankondiging.

'De situatie in Oekraïne heeft ook ons in het hart geraakt. We willen dan ook de communicatie tussen de inwoners en hun familie/vrienden in België zo goed mogelijk ondersteunen', zegt Proximus op Twitter. 'Om die reden maken we gesprekken via mobiele en vaste telefoon, alsook sms-berichten, van en naar Oekraïne voor onze klanten gratis tot eind maart'.

Ook de Proximus-klanten die zich in Oekraïne bevinden en dus gebruik moeten maken van roaming, kunnen gratis bellen en sms'en.

De gesprekken en berichten die aangerekend werden sinds 24 februari, zullen gecrediteerd worden, klinkt het nog. 'We hopen dat de diplomatie snel kan overnemen en de vrede hersteld wordt.'

