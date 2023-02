Proximus biedt al zijn klanten gratis mobiele en vaste oproepen en sms'jes aan vanuit België naar Turkije en Syrië, als reactie op de zware aardbevingen daar.

De beslissing geldt voor alle klanten van de drie residentiële merken van het bedrijf: Proximus, Scarlet en Mobile Vikings. 'Geraakt door de vreselijke beelden van de ramp, heeft het management besloten te reageren en alle klanten te steunen die vrienden en familie hebben in een van beide landen', aldus de telecomoperator.

Praktische details en modaliteiten van de ondersteuningsactie zal Proximus binnenkort op zijn website zetten.

Ook Telenet in actie

Concurrent Telenet helpt Turkije en Syrië op een andere manier. 'We hebben meteen na de ramp een korte rondvraag gedaan bij onze medewerkers van Turkse of Syrische origine: daaruit bleek de grootste nood de hulpverlening in de getroffen gebieden', zegt het bedrijf. Telenet steunt daarom gespecialiseerde hulporganisaties en doneerde alvast aan de actie van het Rode Kruis. Welk bedrag het bedrijf heeft uitgetrokken, maakt het niet bekend.

