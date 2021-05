Proximus hervormt zijn roamingtarieven om ze 'eenvoudig en transparant' te maken. Met de nieuwe Daily Roaming Pass, die afhankelijk van de bestemming 5,95 of 11,95 euro per 24 uur kost, kunnen klanten vanaf juli ook buiten de EU gebruik blijven maken van hun Belgische tariefplan.

Wie buiten de Europese Unie gebruikmaakt van mobiele data betaalt roamingkosten, die vaak verschillen van bestemming tot bestemming. Proximus rekent klanten die naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten reizen 14,52 euro per megabyte aan, tenzij ze voor een van de zogenaamde Travel Passports opteren. Daarmee ontvangen voor een bepaald bedrag een beperkte hoeveelheid mobiele data ter beschikking.

Populaire landen het voordeligst

De Verenigde Staten zijn nu een van de landen die onder de nieuwe Daily Roaming Pass zone A zullen vallen. Het gaat binnen die zone om landen waar veel Belgen naartoe trekken, zoals nog Zwitserland, Marokko, Canada of Turkije. Klanten die er hun mobiele data willen gebruiken, betalen vanaf 1 juli een toeslag van 5,95 euro per 24 uur om te blijven surfen volgens hun Belgische tariefplan.

Voor de minder bezochte landen in zone B - zoals Vietnam, Senegal, Congo en Peru - bedraagt de toeslag 11,95 euro. In een kleine groep landen met heel weinig Belgische bezoekers en voor maritieme netwerken en satellietverbindingen geldt het nieuwe aanbod niet.

Automatische activatie

Zodra een klant een telefoongesprek of een mobiele datasessie start, of meer dan twee sms- of mms-berichten verstuurt, wordt de Daily Roaming Pass automatisch geactiveerd voor 24 uur. Klanten die hem (nog) niet activeren, kunnen per dag in het buitenland dus twee gratis berichten sturen. Per maand worden maximaal tien passen aangerekend, de elfde blijft zonder bijkomende kosten voor de rest van de maand actief.

Volgens Proximus gebruikt veertig procent van de particuliere klanten die buiten de EU reizen, momenteel hun mobiele diensten helemaal niet. Met de nieuwe werkwijze die 'transparanter' en 'gemakkelijker te controleren' is, wil het telecombedrijf daar verandering in brengen. Proximus maakt zich bovendien sterk dat zijn nieuwe roamingtarieven 'veel voordeliger zijn dan de huidige prijzen van de andere Belgische operatoren'.

De nieuwe roamingformule komt er voor particulieren en kleine ondernemingen. Grotere bedrijven blijven echter niet op hun honger zitten: voor zogenaamde Enterprise-klanten verlaagt Proximus onder meer de prijs voor datagebruik buiten de EU van 12 naar 0,20 euro per megabyte.

