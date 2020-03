Proximus wil haar glasvezelnetwerk versneld uitrollen, tegelijk wil het haar netwerk volledig openstellen voor anderen en kijkt het naar zakelijke toepassingen voor 5G.

De glasvezeluitrol zal versnellen waardoor elk jaar 400.000 mensen extra zullen geconnecteerd worden. "Dat is zeven procent van de bevolking per jaar om zo tegen 2025 aan 2,4 miljoen mensen te zitten," legt CTO Geert Standaert uit. Het bedrijf heeft daar afspraken over met haar partners, onder meer Go4Fiber, Fifthnet, Constructel en verschillende steden en gemeenten.

In de marge daarvan laat Proximus ook verstaan dat het kijkt naar partners en mede-investeerders. "We willen het beste gigabit netwerk hebben en we staan daarbij open voor co-operation en co-investing. We spreken daar over met verschillende partners, maar dat gebeurt onder NDA (contractuele geheimhouding, nvdr)." Welke partners dat zullen zijn wordt nog bekeken.

Open referentienetwerk

Voor andere telecomspelers is het vooral interessant dat Proximus haar vast netwerk als 'reference network' wil profileren naar wholesalepartners. Dat wil zeggen dat andere telecomspelers, dus ook concurrenten in principe, gebruik kunnen maken van het netwerk van Proximus.

Het grote verschil met de huidige aanpak is volgens Proximus dat het alle innovaties meteen beschikbaar maakt voor haar partners. "Alles wat we bouwen, alle nieuwe functies en innovaties die we naar dit netwerk brengen zullen vanaf dag 1 beschikbaar zijn voor eender welke andere network service provider die er is. Openheid is de sleutel," zegt Standaert.

Dat nieuwe netwerk moet ook volledig digitaal zijn. "Net zoals er network slicing is voor 5G, willen we hetzelfde concept toepassen op ons glasvezelnetwerk met daar bovenop een digitale laag waar we de mogelijkheden via API's naar elke service operator kunnen brengen."

Proximus lijkt daarbij een meer structurele scheiding te maken tussen haar netwerkinfrastructuur en de diensten die op die infrastructuur draaien. Zo klinkt het dat Proximus zelf uiteraard klant zal zijn op haar eigen netwerk.

De houding van Proximus is daarmee helemaal anders dan pakweg tien jaar geleden. Toen wou het bedrijf liever geen concurrenten op haar netwerk wou, tenzij het daartoe gedwongen werd door de telecomregulator. Vandaag verwelkomt het andere spelers die vanaf dag 1 dezelfde netwerktechnologie krijgen.

Voor 5G zelf heeft Proximus al een samenwerking met Orange gepland waarbij beide spelers elkaars netwerk zullen delen. Daarbij krijgt het netwerk twintig procent meer mobiele sites. Al gaat het hier enkel om de zendmasten. "We houden ons eigen spectrum, ons transportnetwerk en core netwerk. We blijven ook onze eigen investeringsstrategie en uitrolsnelheid hanteren, maar we verwelkomen MVNO's die we al onze technologie zullen aanbieden," besluit Standaert.

Microsoft Azure

Een opmerkelijke samenwerking van Proximus is die met Microsoft rond Azure. Proximus zal als een van de eersten in Europa Microsoft Azure Edge computingfunctionaliteiten in haar kernnetwerk integreren.

Proximus zal haar datacenter en telecommunicatiecloud moderniseren in samenwerking met Microsoft. Tegelijk worden bepaalde diensten van Microsoft, rond intelligent edge computing samen aangeboden. De cloud van Microsoft komt dus tot bij de eindgebruiker via het glasvezel- en 5G-netwerk van Proximus. Proximus is op zijn beurt ook bezig om een gecertificeerde MSP Azure Expert te worden.

Brussels Airport

Proximus pakt intussen ook uit met een van haar eerste zakelijke 5G-projecten: Brussels Airport. Het wordt er de exclusieve partner voor projecten die de reiservaring moeten verbeteren. "Naast het 5G-signaal kijken we nu naar specifieke use cases die de voordelen van 5G naar boven brengen," zegt Bart Van den Meersche, hoofd van de Enterprise Business Unit bij Proximus.

Het zal daarbij werken aan een intelligent parkeersysteem, de traceerbaarheid van bagage en identificatie van personeel. Ook komt er 5G in de zones waar reizigers zijn.

