Proximus: 'Overal glasvezel in Duitstalige gemeenten tegen 2026'

De Duitstalige Gemeenschap van België, Proximus en Ethias kondigen de oprichting aan van Glasfaser Ostbelgien. Het betreft een joint venture, gevestigd in Eupen, met als missie om glasvezel in de komende vier jaar uit te rollen in het hele grondgebied.

© Getty Images/Wikipedia