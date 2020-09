Proximus zou overwegen om dochter­bedrijf Be-Mobile van de hand te doen, meldt De Tijd. Be-Mobile is gespecialiseerd in oplossingen en apps rond parkeren, tolheffing en mobiliteit.

In ons land is Be-Mobile vooral bekend van sms-parkeren via 4411, in Nederland van de populaire navigatiedienst Flitsmeister. Via zijn technologie ontvangen duizenden auto­bestuurders in realtime­ data via hun ­navigatiesystemen, kunnen verkeersstromen worden gemonitord en kunnen gebruikers gemakkelijker betalen voor een parkeerplaats of het openbaar vervoer.

Proximus kocht in 2016 de meerderheid in een fusiebedrijf waar Be-Mobile in was opgegaan. Het bezat lange tijd 61 procent van de aandelen. Eind vorig jaar kocht de telecomroep de minderheidsaandeelhouders uit, waarna het 7,3 procent van de aandelen opnieuw verkocht aan Jan Cools, de CEO en medeoprichter van Be-Mobile.

Proximus bestudeert nu enkele 'strategische opties' voor Be-Mobile en heeft daarbij een ­zakenbank aangesteld. 'We willen bekijken hoe we met Be-Mobile waarde kunnen creëren, welke synergieën er nog zijn met Proximus en of een andere aandeelhouder beter kan zijn om de groei van het bedrijf te begeleiden', zegt een goed­geplaatste bron. Proximus zelf geeft geen commentaar.

