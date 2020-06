Nieuwe en bestaande Proximus-klanten die kiezen voor een Epic combo full-pack, kunnen daar voortaan een Apple TV 4K bij bestellen voor 69 euro. Met de Proximus Pickx-app voor deze settopbox krijgen gebruikers toegang tot zo'n tachtig zenders en allerlei on-demand content. De normale prijs van een Apple TV 4K bedraagt bijna 200 euro.

Het Epic combo full-pack is Proximus' formule die naast een interactief tv-aanbod ook vast internet en een mobiel abonnement met 300 belminuten en 40 gigabyte aan data omvat. Klanten betalen hiervoor maandelijks 79,99 euro, al genieten ze de eerste drie maanden van een korting.

Ook voor bestaande klanten

De Apple TV 4K in kwestie is het instapmodel met 32 GB geheugen. Wie op het aanbod intekent kan het toestel voor 69 euro in huis halen. 'Ook bestaande klanten kunnen de Apple TV 4K aanschaffen', zegt Proximus maandag in een persbericht. Wie overstapt naar het Epic combo full-pack betaalt eveneens 69 euro, andere klanten kunnen de settopbox bestellen voor 199,99 euro. Saillant detail: dat is een fractie duurder dan bij Apple zelf, waar het gadget voor 199 euro van eigenaar verwisselt.

Met de Apple TV 4K hebben Proximus-klanten uiteraard niet alleen toegang tot de content van de Picks-app, maar ook tot de diensten van Apple, te weten Apple TV+, Apple Arcade (games), Apple Music en de App Store van de Amerikaanse techreus. Zij krijgen ook een jaar lang gratis toegang tot het aanbod van de streamingdienst en Netflix-concurrent Apple TV+. Al is dat geen exclusief Proximus-voordeel, maar een extraatje voor iedereen die een nieuwe iPhone, iPad, Apple TV of Mac-computer aanschaft.

