Proximus richt een innovatie- en expertisecentrum op gewijd aan artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity. Het centrum krijgt de naam Ada en zal op 1 april van start gaan. Dat heeft het telecombedrijf maandag bekendgemaakt, in aanwezigheid van minister van Overheidsbedrijven en Telecommunicatie Petra De Sutter.

De naam van het centrum is een eerbetoon aan Ada Lovelace (afbeelding), een Engelse wiskundige en schrijfster uit de eerste helft van de negentiende eeuw die wordt beschouwd als de eerste vrouwelijke computerprogrammeur uit de geschiedenis. Proximus Ada wordt gevestigd in Brussel en zal in eerste instantie een vijftigtal experts in artificiële intelligentie en cybersecurity tewerkstellen. Het is volgens Proximus de bedoeling om dit aantal in de komende drie jaar te verdrievoudigen tot een totaal van honderdvijftig lokale experts.

Cybersecurity 'onmisbaar element'

De expertise van Ada zal gebruikt worden om de bedrijven binnen de groep in staat te stellen om hun producten en diensten te verbeteren, maar ook om via de ontwikkeling en lancering van nieuwe toepassingen hun groei in België en internationaal te stimuleren. Ada moet ook de weerbaarheid van de bedrijven van de Proximus-groep tegen cyberdreigingen versterken, evenals de veiligheid van de oplossingen en diensten die zij voor hun klanten ontwikkelen.

Proximus-topman Guillaume Boutin benadrukt dat AI en cyberveiligheid de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Verwacht wordt dat AI tegen 2030 voor circa 14.000 miljard euro zal bijdragen tot de wereldeconomie. Nationaal wordt haar bijdrage volgens Proximus tegen 2024 op 330 miljoen euro geraamd. Geavanceerde cyberveiligheid is dan weer essentieel om cyberaanvallen tegen te gaan. Cybersecurity is 'een onmisbaar element om vertrouwen te creëren in digitale technologieën, die meer dan ooit de motor van onze samenleving en economie zijn geworden', klinkt het.

Misbruik voorkomen

Minister De Sutter toont zich tevreden dat AI en cyberveiligheid onderdak krijgen in het centrum en wijst erop dat 5G een stimulans zal zijn voor artificiële intelligentie. Ze pleit tegelijk voor duidelijke regels om misbruik van artificiële intelligentie te voorkomen.

'Artificiële intelligentie zal een sleutelrol spelen in de evolutie naar een duurzamere toekomst, onder meer door de optimalisering van het energieverbruik, wat zal helpen om Europa's ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, te verwezenlijken', aldus De Sutter.

'Ook gezondheidszorg en mobiliteit zullen baat hebben bij deze nieuwe technologieën. Dankzij de inspanningen van Proximus Ada zullen we ook beter de strijd kunnen aanbinden tegen cybercriminaliteit, met name dankzij betere technieken om fraude op te sporen en tegen te gaan.'

De naam van het centrum is een eerbetoon aan Ada Lovelace (afbeelding), een Engelse wiskundige en schrijfster uit de eerste helft van de negentiende eeuw die wordt beschouwd als de eerste vrouwelijke computerprogrammeur uit de geschiedenis. Proximus Ada wordt gevestigd in Brussel en zal in eerste instantie een vijftigtal experts in artificiële intelligentie en cybersecurity tewerkstellen. Het is volgens Proximus de bedoeling om dit aantal in de komende drie jaar te verdrievoudigen tot een totaal van honderdvijftig lokale experts.De expertise van Ada zal gebruikt worden om de bedrijven binnen de groep in staat te stellen om hun producten en diensten te verbeteren, maar ook om via de ontwikkeling en lancering van nieuwe toepassingen hun groei in België en internationaal te stimuleren. Ada moet ook de weerbaarheid van de bedrijven van de Proximus-groep tegen cyberdreigingen versterken, evenals de veiligheid van de oplossingen en diensten die zij voor hun klanten ontwikkelen.Proximus-topman Guillaume Boutin benadrukt dat AI en cyberveiligheid de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Verwacht wordt dat AI tegen 2030 voor circa 14.000 miljard euro zal bijdragen tot de wereldeconomie. Nationaal wordt haar bijdrage volgens Proximus tegen 2024 op 330 miljoen euro geraamd. Geavanceerde cyberveiligheid is dan weer essentieel om cyberaanvallen tegen te gaan. Cybersecurity is 'een onmisbaar element om vertrouwen te creëren in digitale technologieën, die meer dan ooit de motor van onze samenleving en economie zijn geworden', klinkt het.Minister De Sutter toont zich tevreden dat AI en cyberveiligheid onderdak krijgen in het centrum en wijst erop dat 5G een stimulans zal zijn voor artificiële intelligentie. Ze pleit tegelijk voor duidelijke regels om misbruik van artificiële intelligentie te voorkomen.'Artificiële intelligentie zal een sleutelrol spelen in de evolutie naar een duurzamere toekomst, onder meer door de optimalisering van het energieverbruik, wat zal helpen om Europa's ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, te verwezenlijken', aldus De Sutter.'Ook gezondheidszorg en mobiliteit zullen baat hebben bij deze nieuwe technologieën. Dankzij de inspanningen van Proximus Ada zullen we ook beter de strijd kunnen aanbinden tegen cybercriminaliteit, met name dankzij betere technieken om fraude op te sporen en tegen te gaan.'