Proximus heeft er een goed jaarbegin opzitten. Het telecombedrijf boekte in het eerste kwartaal vooral succes met abonnementen 'met hogere waarde', zegt het in zijn financieel verslag. Het gaat om bundels met meerdere diensten en abonnementen voor het snellere glasvezelnetwerk.

Financieel presteerde Proximus naar verwachting. De groepsomzet kwam uit op 1,37 miljard euro, 1,9% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde 3,9% tot 446 miljoen euro. Die cijfers liggen net boven de analistenverwachtingen.

Proximus spreekt van 'aanhoudend commercieel succes'. Het wist zijn klantenbestand te laten groeien met 37.000 mobiele postpaidabonnementen, 12.000 internetabonnementen en 13.000 tv-abonnementen.

De groep consumenten met een bundel groeide met 21.000 tot een totaal van 1,145 miljoen. Dat zijn er 6,1% meer dan een jaar eerder. Klanten die packs met verschillende diensten afnemen zijn interessant voor Proximus omdat ze meer opbrengen en minder snel naar een concurrent overstappen.

77.000 glasvezelklanten

Proximus wist in het eerste kwartaal ook netto 12.000 extra klanten te lokken voor zijn duurdere fiberabonnementen, die sneller surfen over het nieuwe glasvezelnetwerk mogelijk maken. Zowat 77.000 klanten hadden eind maart zo'n abonnement. Het netwerk telt intussen meer dan een half miljoen aansluitbare woningen en bedrijven. Tegen 2028 wil Proximus dat dat er 4,2 miljoen zijn.

Financieel presteerde Proximus naar verwachting. De groepsomzet kwam uit op 1,37 miljard euro, 1,9% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde 3,9% tot 446 miljoen euro. Die cijfers liggen net boven de analistenverwachtingen.Proximus spreekt van 'aanhoudend commercieel succes'. Het wist zijn klantenbestand te laten groeien met 37.000 mobiele postpaidabonnementen, 12.000 internetabonnementen en 13.000 tv-abonnementen.De groep consumenten met een bundel groeide met 21.000 tot een totaal van 1,145 miljoen. Dat zijn er 6,1% meer dan een jaar eerder. Klanten die packs met verschillende diensten afnemen zijn interessant voor Proximus omdat ze meer opbrengen en minder snel naar een concurrent overstappen.Proximus wist in het eerste kwartaal ook netto 12.000 extra klanten te lokken voor zijn duurdere fiberabonnementen, die sneller surfen over het nieuwe glasvezelnetwerk mogelijk maken. Zowat 77.000 klanten hadden eind maart zo'n abonnement. Het netwerk telt intussen meer dan een half miljoen aansluitbare woningen en bedrijven. Tegen 2028 wil Proximus dat dat er 4,2 miljoen zijn.