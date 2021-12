Dertien jaar na de overname, wordt Scarlet volledig opgeslorpt binnen Proximus. Voor klanten en werknemers verandert er niets zegt het bedrijf.

Scarlet werd in 2008 overgenomen door Belgacom, het huidige Proximus, voor 185 miljoen euro. Sindsdien is het bedrijf de low cost telecomoperator van het bedrijf, maar Scarlet bleef al die tijd als aparte juridisch entiteit bestaan, met hoofdzetel in de Carlistraat in Evere.

Dat verandert nu. Scarlet stopt als apart bedrijf en valt voortaan volledig onder Proximus, dat vernam Data News uit goede bron en wordt aan onze redactie bevestigd door Proximus. Er vond deze week een bijzondere ondernemingsraad plaats en ook het personeel en de vakbonden werden ingelicht over de verandering.

Voor het personeel verandert er niets. Scarlet telt ongeveer honderd medewerkers en zij blijven allemaal aan boord. Ook de klanten zullen er niets van merken. Scarlet blijft het budgetmerk van Proximus, er wordt niet gesleuteld aan abonnementen of tarieven.

Waarom dan toch consolideren? Efficiëntie. Door van Scarlet en Proximus één bedrijf te maken, kan het bedrijf beter samenwerken op IT-vlak, maar ook naar leveranciers toe biedt de stap schaalvoordelen. Het is vooral een stap richting meer synergie tussen het moederbedrijf en haar dochters. Een jaar geleden nam Proximus ook Mobile Vikings over, daar zijn voor zover bekend geen gelijkaardige plannen.

Nieuwe CEO

Aan de top van Scarlet zijn er recent wel wijzigingen geweest. CEO Sandrine Desseille verliet in september het bedrijf. Zij wordt nu tijdelijk opgevolgd door Christine Vancampenhout die van binnen Proximus komt. Net zoals Desseille rapporteert ze aan Chief Consumer Market Officer Jim Casteele.

