Proximus heeft vorig weekend na meer dan twintig jaar de stekker getrokken uit zijn digitale telefoongids 1207.be. Het betaalnummer 1207 blijft wel nog bestaan, zegt de telecomoperator.

Op de website 1207.be kon iedereen gratis telefoonnummers of adressen vinden van particulieren en bedrijven. De relevantie van de online gids was echter afgenomen, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Zo zoeken mensen gegevens van ondernemingen tegenwoordig vooral rechtstreeks op de bedrijfswebsite.

Tot 2014 was Proximus verplicht als historische operator om telefoongidsen en telefonische inlichtingendiensten aan te bieden. Nadien bleef het bedrijf investeren in de dienstverlening. Sinds begin 2022 verhuisde het beheer van de universele database voor telefoongidsen wel van Proximus naar de overheidsregulator BIPT. Het telecombedrijf koos er uiteindelijk voor om niet verder te investeren in de website 1207.be.

De inlichtingendienst via het telefoonnummer 1207 blijft wel bestaan. Die is niet gratis. Het tarief verschilt van operator tot operator en is ook afhankelijk van de duur van het gesprek, maar de prijs voor een inlichting kan oplopen tot enkele euro's. Er bestaan daarnaast ook nog online telefoongidsen van andere bedrijven, zoals wittegids.be en infobel.be.

