Proximus stopt met wifi-hotspots van FON

"Door een dalend gebruik van de Wi-Fi hotspots in het buitenland, hebben we besloten om de samenwerking met onze internationale partner FON stop te zetten. We merken dat er in het buitenland vooral gebruik gemaakt wordt van mobiele data of wifi in hotels", kondigt Proximus aan op haar website. Een woordvoerder bevestigt de stopzetting aan techsite Tweakers.

De overeenkomst tussen het Spaanse bedrijf FON en Proximus liep sinds 2011. Klanten van Proximus konden in België en in het buitenland gebruikmaken van lokale wifi-hotspots als ze zelf hun thuisnetwerk openstellen voor andere leden van het FON-netwerk.

In het buitenland zal dat vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk zijn. In België kunnen mensen die een internetabonnement hebben bij Proximus wel gratis blijven surfen op wifi-hotspots als ze Smart Wi-Fi activeren. Dat is het netwerk van zo'n 1,3 miljoen gedeelde hotspots van Proximus-klanten.