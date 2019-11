Proximus gaat voortaan haar expertise rond IoT & analytics én dat van haar dochterbedrijven samen aanbieden. Dat is het resultaat van een overnamepad dat nu vorm krijgt.

Onder de naam 'Proximus Accelerators' zet het bedrijf voortaan haar expertise voor digitale transformatie in de markt. Dat doet het met de in-house kennis (Proximus Enterprise en Proximus SpearIT en het in 2005 overgenomen Telindus), maar ook met recente overnames die de puzzel vervolledigden: Be-Mobile, ClearMedia, Codit, Davinsi Labs, Nbrace en Umbrio.

"We hebben recent enkele strategische overnames gedaan in ICT om antwoorden te geven op vragen rond security in de cloud, in API's, data integratie en andere domeinen," licht CEO ad interim Sandrine Dufour toe. "Daarom kondigen we vandaag Proximus Accelerators aan, een one-stop-shop die een waaier aan skills en expertises aanbiedt."

De bedrijven zelf blijven hun eigen kanalen behouden, maar vanuit Proximus krijgen klanten één aanspreekpunt. Ook rond SLA's (service level agreement). Wil de klant iets dat niet in de expertise van Proximus zit, dan zijn er de (intussen meer dan 250) partners van het bedrijf. "We geven graag een end-to-end oplossing, maar we blijven belang hechten aan co-creatie dus het zal ook zijn in omgevingen waar we met anderen samenwerken," zegt Bart Van den Meersche, Chief Enterprise Market Officer van Proximus.

Strategisch overnamepad

Van den Meersche benadrukt dat zijn bedrijf strategisch op zoek ging naar specifieke competenties. "Geen enkele van de bedrijven die we recent overnamen was te koop. We hebben hen ons verhaal en onze strategie verteld en ze zijn daarin meegestapt."

Dat overnamepad is ook niet afgerond. "We blijven de markt screenen. Het is niet dat we bedrijven overnemen omdat we er het geld voor hebben. Als er interessante partijen zijn dan contacteren we hen." Volgens Van den Meersche ligt het aantal klanten dat vandaag bij meerdere dochterbedrijven diensten afneemt tussen de tien en de vijftig procent.

Van eigen assets naar ecosysteem

Proximus lanceerde in 2016 al Proximus EnCo, waar het haar eigen diensten openstelde voor zakelijke klanten. Proximus Accelerators is daar een stevige uitbreiding van. "Met EnCo hebben we onze assets geopend naar de markt via API's, denk daarbij aan een automatische sms als je bestelling is verzonden. Dat is een belangrijke enabler, maar nu doen we veel meer dan het openen van de assets."

"We moeten ook in staat zijn om mee met de klant te denken hoe we die assets kunnen mengen in een end-to-end oplossing en dat doen we nu. We moeten onze eigen assets en die van derden, want we hebben niet alles in huis, mixen tot één oplossing om aan de klant aan te bieden. EnCo blijft daarin bestaan en wordt een deel van het ecosysteem."

Benelux en soms daarbuiten

Proximus focust haar Accelerators-initiatief vooral op de Benelux, maar Van den Meersche benadrukt dat het bedrijf haar klant ook daarbuiten wil helpen. "We gaan dit niet standaard in heel Europa aanbieden, maar we volgen de klant wel. Codit is vandaag actief in acht landen onder meer omdat ze klanten hebben die daar hun oplossingen willen. Zo hebben wij vandaag geen grote expansieplannen, maar we volgen wel als de klant ons daar wil. Soms zal dat via ons lopen, soms via internationale partners zoals Vodafone waarmee we al langer samenwerken."