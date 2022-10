Proximus zal de komende maanden 250 klanten in vijf steden fibertechnologie van 10 Gigabit per seconde (Gbps) laten testen, zo meldt het telecombedrijf. Dat is het snelste internet op de markt. Momenteel is 1 Gbps het maximum.

In februari had Proximus aangekondigd dat het nog dit jaar zo'n internetaanbod zou lanceren. Het blijkt nu om een kleinschalige test te gaan: wie een Flex Fiber-abonnement heeft in Antwerpen, Gent, Brussel, Luik of Namen kan zich via de website van Proximus kandidaat stellen om aan een test deel te nemen.

Proximus zal de 250 testers selecteren op basis van verschillende criteria. Ze krijgen nieuwe hardware die de hogere snelheid mogelijk maakt en mogen daarna tot eind februari extra snel surfen zonder meerkost.

Tot 8,5 Gbps downstream

De 10 Gbps-fibertechnologie maakt in de praktijk snelheden mogelijk tot 8,5 Gbps downstream en 1 Gbps upstream. Telecombedrijven limiteren tot 8,5 Gbps om extra stabiliteit te garanderen, legt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke uit. Die snelheid kan wel uitsluitend bereikt worden met een vast toestel dat rechtstreeks op de modem is aangesloten.

Tegen de zomer volgend jaar wil Proximus de hogere snelheid commercieel uitrollen op zijn hele glasvezelnetwerk. Klanten met een Fiber-abonnement die 10 Gbps-internet willen, zullen dan 30 euro extra per maand moeten betalen voor de optie 'Ultra Fiber'.

