Proximus heeft met een toestel van Oppo en samen met Ericsson een test uitgevoerd waarbij er twee verschillende slices op één toestel werden gemaakt.

Het gaat om een test in het 5G Innovation Lab van Proximus in Brussel waar het bedrijf samen met Ericsson op een Oppo Find X5 Pro twee 5G-slices liet toekomen. Het deed dat via User Equipment Route Selection Policy (URSP), een functie in de infrastructuur van Ericsson.

Slicing is een van de mogelijkheden van 5G. Het laat toe om een netwerk op te delen in virtuele netwerkschijven die los van elkaar kunnen opereren. Zo kan een bedrijf voor een bepaalde toepassing een slice krijgen met eigen bandbreedte of specifieke eigenschappen, los van het algemene 5G-netwerk dat via dezelfde zendmasten loopt. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat gsm-toestellen van hulpdiensten tijdens een ramp kunnen blijven werken, wanneer het gewone netwerk overbelast is.

In dit geval ging het om twee slices op één toestel. Volgens Proximus geeft dat meer mogelijkheden rond gepersonaliseerde diensten en mogelijkheden, waarbij sommige apps een eigen service leven krijgen met een eigen slice bijvoorbeeld. Ook voor professionele en privé profielen op één toestel kan dat interessant zijn.

