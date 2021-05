Klanten van Proximus Pickx met een Android TV-decoder hebben voortaan rechtstreeks toegang tot Amazons streamingdienst Prime Video. Eerder voegde het bedrijf al Netflix en Disney+ aan het apparaat toe.

Proximus Pickx-klanten hebben niet langer een settopbox of Google Chromecast nodig om programma's van Prime Video te streamen. De app is automatisch beschikbaar in alle Android TV-decoders van Proximus via de app-rubriek in het hoofdmenu.

Wie over een Amazon Prime-abonnement beschikt, hoeft enkel eenmalig zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Proximus laat verder weten dat nieuwe klanten die opteren voor een van de packs van het Flex-gamma (Essential, All-in, All-in for family, unlimited for family) of EPIC automatisch worden uitgerust met de nieuwste Android TV-decoder.

Bestaande klanten kunnen vragen om hun oude tv-decoder te vervangen door de nieuwe Android TV-decoder wanneer zij migreren naar een van de bovenvermelde packs.

