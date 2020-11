Samen met SkeyDrone en DroneMatrix wil Proximus binnen een jaar met een platform komen voor zakelijke dronevluchten, met focus op zowel de technische als regulatorische kant.

Het project, dat de naam '6th NeTWorK' meekrijgt, wordt het komende jaar uitgewerkt met commerciële en technische testen. Eind 2021 moet de B2B-omgeving echt beschikbaar zijn.

Omdat het concept in een vroege fase zit zijn er nog niet enorm veel details. Het is de bedoeling om drones on demand missies te laten uitvoeren voor zakelijke doelen en dat over heel België. Daarbij kijken de drie zowel naar diensten voor dronebedrijven, als diensten voor bedrijven die niets te maken hebben met de dronesector, maar ze wel willen inzetten zonder zich te moeten specialiseren. Al wordt het concrete commercieel aanbod nog onderzocht in het komende jaar.

droneluchtverkeersdienstverlener SkeyDrone, een dochterbedrijf van luchtverkeersleider Skeyes (vroeger Belgocontrol) zal in het bedrijf, waarover nu een memorandum of understanding is getekend, haar kennis rond luchtverkeersbeheer en de regels voor dronevluchten brengen. DroneMatrix staat in voor de applicatiesoftware en de technologische kant. Proximus legt zich daarbij toe op systeemintegratie en data analyse, in combinatie met haar 4G en 5G-netwerk.

