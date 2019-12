Proximus wil 'gelijk speelveld' rond Chinese leveranciers

Proximus wil dat overheden snel duidelijkheid scheppen over al dan niet samenwerken met Chinese leveranciers bij de uitrol van 5G-netwerken. Voorzitter Stefaan De Clerck benadrukte tijdens een hoorzitting in het federaal parlement het belang van een gelijke behandeling voor alle telecombedrijven in Europa.

In de hele wereld installeren telecomoperatoren 5G, supersnel mobiel internet van de nieuwste generatie. Ook Proximus wil daar werk van maken. Daarvoor heeft het bedrijf spectrum nodig, dat geveild wordt door de overheid. Die procedure loopt door politieke onenigheid vertraging op. Maar daarnaast moet Proximus ook kiezen met welke leverancier het in zee gaat. En ook dat is geen eenvoudige zaak. Er zijn immers vragen gerezen bij de Chinese leveranciers, die volgens sommigen te nauwe banden hebben met de Chinese overheid en daardoor een spionagerisico met zich meebrengen. Momenteel werkt Proximus nog samen met Huawei. Voormalig CEO Dominique Leroy heeft de samenwerking met dat Chinese bedrijf altijd verdedigd. Verschillende parlementsleden stelden de nieuwe CEO, Guillaume Boutin, vragen over het toekomstige 5G-netwerk. De nieuwe Proximus-CEO liet niet in zijn kaarten kijken over welke leverancier de voorkeur geniet. "U kan rekenen op mijn vastberadenheid: we willen dat het mobiele netwerk veilig is. Het is onze plicht als operator", zei hij. Boutin zei zich te zullen schikken naar Europese regels, en vindt het belangrijk dat er "niet te veel vertraging" wordt opgelopen. De Clerck erkende dat er een spanningsveld bestaat tussen de veiligheidskwestie en de kostprijs en efficiëntie van de apparatuur. Bij Proximus was eerder al te horen dat Huawei technologisch verder staat en goedkoper is dan de concurrentie. De Proximus-voorzitter verwacht input van de overheid, en rekent er vooral op dat alle Europese operatoren gelijk behandeld worden. "Het zou niet ideaal zijn als elk land afzonderlijk zou handelen", zei hij. Lees ook: 'Er is nog geen achterdeur gevonden in de apparatuur van Huawei'