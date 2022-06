Telecomoperator Proximus wil in samenwerking met La Petite Merveille, het toerismebedrijf van zakenman Marc Coucke en zijn zakenpartner Bart Maerten, de netwerkdekking in Durbuy opkrikken. In eerste instantie willen ze de 3G- en 4G-dekking verbeteren en later moet 5G volgen, als een van de eerste gemeenten in Wallonië.

'Durbuy wordt een klein laboratorium van alles wat we nationaal willen doen', zei Proximus-CEO Guillaume Boutin donderdag tijdens de voorstelling van de plannen. Zo wil de topman 5G en het vaste glasvezelnetwerk (fiber) uitrollen in Durbuy, dat daarmee een van de eerste Waalse gemeenten met 5G wordt.

Beide partijen willen Durbuy uitbouwen tot de kleinste 'smart city' ter wereld. Daarvoor zal de nieuwste generatie mobiel internet er komen in de oude stad en in toerismepark Adventure Valley, eens de regulator het licht op groen zet. Durbuy en Proximus vertrouwen erop dat de nodige vergunningen in de nabije toekomst toegekend worden.

Betere dekking

Coucke onderstreepte bij de voorstelling de toeristische sterke punten van Durbuy. 'Maar connectiviteit is een van de elementen waar nog veel verbetering nodig is.' Hij wil het met project het 'servicegehalte' voor de bezoekers verhogen op verschillende vlakken, zonder in te boeten op de authenticiteit van Durbuy.

Zo moet een betere netwerkdekking allereerst de bereikbaarheid verhogen. De dekking laat er nu vaak te wensen over: het signaal kan zwak zijn, in sommige gebieden is er gewoon geen bereik. Beide partners zien dan allerhande toepassingen en hameren daarbij op innovatie. 'Crowd management' in de kleine stad wordt aangehaald, of digitale betalingen bij de lokale handelaars die vlotter moeten verlopen. Ook intelligent parkeren, autonome pendelbusjes of zelfs toeristische VR-toepassingen behoren tot de mogelijkheid.

Nog veel brainstormen

Een betere dekking moet ook de veiligheid verhogen, omdat de bezoeker nu bijvoorbeeld niet overal de hulpdiensten kan bellen. 'Als je vanuit Brussel rijdt, is er een deel van negen kilometer zonder netwerkverbinding.' Idem langs de oevers van de Ourthe. Voor de kajakkers zijn er op de oevers signalisatiepalen gezet zodat ze zich kunnen localiseren als ze in nood zijn en telefonisch hulp inroepen. 'Maar aan de helft van de palen heb je geen bereik', zei Coucke.

Heel concreet werden de plannen en de samenwerking nog niet uit de doeken gedaan. Teams van Proximus en La Petite Merveille zullen in de toekomst nog veel brainstormen, klonk het onder meer. Financiële details werden evenmin vrijgegeven, maar het zou 'om meerdere miljoenen' gaan.

