In het Museum M in Leuven heeft Proximus donderdag de verdere uitrol van het fibernetwerk in het arrondissement Leuven uit de doeken gedaan. Tegen 2024 wil de telecomoperator 70.000 woningen en bedrijven in de regio aansluiten op het glasvezelnetwerk. In Leuven is al een kwart van de gebouwen aansluitbaar.

In Leuven ging de uitrol van fiber in 2020 van start. Tegen 2023 zou in de helft van de woningen en bedrijven een aansluiting mogelijk moeten zijn. In de naburige steden en gemeenten breidt Proximus zijn fibernetwerk ook uit. In Herent wordt de eerste fase stilaan afgerond, en ook in Diest is al meer dan 25 procent van de woningen en bedrijven aansluitbaar op fiber. In Aarschot en Tienen zijn de werkzaamheden ook van start gegaan, in Kortenberg start de uitrol begin 2023.

Tegen eind 2024 moet de eerste fase van de werkzaamheden in alle vernoemde steden en gemeenten afgerond zijn. De ambitie blijft evenwel om de dekkingsgraad daarna geleidelijk verder uit te breiden tegen 2028. De groei in de regio past in de ambitie van Proximus om tegen 2032 een dekkingsgraad van 95 procent van de Belgische woningen en bedrijven te behalen.

