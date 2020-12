Telecombedrijf Proximus wil met zijn fibernetwerk vóór 2026 het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijken. Vandaag is de uitrol aan de gang in zestien steden in heel België.

Meer dan 400.000 woningen en bedrijven zijn inmiddels aansluitbaar op de glasvezel van Proximus. Tegen eind 2028 moeten dat aantal gestegen zijn tot 4,2 miljoen.

Voor iedereen toegankelijk

Ook in Brussel zelf is de uitrol in bepaalde wijken al van start gegaan. Momenteel is fiber al geïnstalleerd in zones van Ukkel, Evere, Etterbeek en de Anspach-wijk. De uitrol is bezig in Koekelberg/Molenbeek en Anderlecht, en de zones Brussel Centrum (Vijfhoek), Schaarbeek en Elsene zijn in voorbereiding. Daar zullen de werken begin volgend jaar worden aangevat. Tegen 2026 zullen alle Brusselse woningen en bedrijven volgens Proximus toegang hebben tot het gigabitnetwerk, dat voor iedereen toegankelijk is.

Vanaf 2022 denkt Proximus in het Brussels Gewest jaarlijks 100.000 woningen en bedrijven te kunnen bereiken, wat neerkomt op ruim 600.000 aansluitingen tegen de vooropgestelde streefdatum van 2026. De fiberuitrol in Brussel zou op korte termijn meer dan 600 nieuwe banen kunnen opleveren, vooral in de bouwsector. Daarom knoopte Proximus een dialoog aan met Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel om zoveel mogelijk Brusselaars te kunnen tewerkstellen in deze nieuwe jobs.

Versnelling en uitbreiding

Proximus lanceerde in december 2016 het investeringsplan Fiber voor België om glasvezel uit te rollen naar het merendeel van de bedrijven en stedelijke centra. In 2020 kondigde het telecombedrijf een versnelling en uitbreiding van zijn programma aan. Het vervroegde zijn investeringen en ondertekende twee partnerships, met Eurofiber voor de uitrol in Wallonië en met EQT Infrastructure voor de uitrol in Vlaanderen. De voorziene dekkingsgraad werd opgetrokken, met als uiteindelijk doel minstens zeventig procent van de Belgische bevolking te bestrijken.

