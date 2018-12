Proximus wordt klant bij Collibra

Met de keuze voor Collibra wil Proximus naar eigen zeggen investeren in een data governance solution om data assets vlotter te vinden, begrijpen en vertrouwen doorheen de organisatie.

Tegelijk moet de implementatie van Collibra's diensten ook zorgen voor een betere compliance bij Proximus en kan het helpen om algoritmes te ontwikkelen op basis van datasets voor bijkomende data analytics.

Collibra begon als VUB-spin off. Vandaag heeft het bedrijf vestigingen doorheen Europa en in New York. In 2017 werd medeoprichter en CEO Felix Van de Maele nog door Data News bekroond als ICT Personality of the Year.

Leuk om te weten: in een interview met Data News liet Van de Maele destijds weten dat zijn bedrijf in de beginjaren vooral toelegde op de optimalisatie van informatiestructuren. Maar toen het bedrijf een RFP (request for proposal) bij Belgacom (het vroegere Proximus) verloor aan een concurrent, besloot Collibra haar focus te verleggen naar data governance. "Ik vraag me nog altijd af of we minder succesvol waren geworden als we die RFP hadden gewonnen," liet hij toen optekenen.