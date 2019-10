is redacteur bij Data News

Proximus heeft het derde kwartaal van dit jaar afgesloten met een omzet van 1,407 miljard euro, een daling van 2,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De operationele kasstroom (ebitda) van de groep ging er licht op vooruit, met 0,5 procent tot 470 miljoen euro. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de telecomgroep. Het bedrijf haalt daarmee de verwachtingen van analisten.

Op de thuismarkten zette Proximus een omzet van 1,071 miljard euro in de boeken, een daling met 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. De totale omzet uit telecomdiensten bedroeg 782 miljoen euro, 2 procent lager, terwijl de inkomsten uit mobiele diensten op jaarbasis met 3 procent daalden tot 301 miljoen euro.

De telecomprovider zag zijn klantenbestand voor vast internet en tv tijdens het derde kwartaal met 1,9 procent toenemen. Het aantal mobiele klanten (postpaid) groeide met 2,6 procent.

Kostenbeheersing

Ondanks de dalende omzet, kende de operationele kasstroom (ebitda) op de thuismarkten tijdens het derde kwartaal een lichte stijging met 0,4 procent tot 430 miljoen euro. Reden is "een ijzersterke kostenbeheersing". Proximus verminderde de kosten met 2,9 procent op jaarbasis, "ondersteund door de evolutie voor zowel niet-personeelskosten (-2,7 procent) als personeelskosten (-3,0 procent)".

"Op basis van onze resultaten sinds het begin van het jaar hebben we er vertrouwen in dat we onze jaarvooruitzichten zullen waarmaken", zegt CEO ad interim Sandrine Dufour. Voor heel 2019 verwacht Proximus een daling van de omzet op de thuismarkten met 1,5 procent.

Door de forse kostenverminderingen rekent het bedrijf wel op een lichte groei van de operationele kasstroom (ebitda). Dit jaar verwacht Proximus ook een stabiel brutodividend uit te keren van 1,5 euro per aandeel.