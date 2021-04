Een eerste grote update aan de PlayStation 5, Sony's nieuwe console, bevat onder meer de mogelijkheid om PS5-spellen op een externe harde schijf op te slaan.

De PS5 - als je hem te pakken krijgt - bevat 825 GB aan interne opslagruimte, en dat is niet super veel wanneer je al je games downloadt omdat de fysieke winkels op afspraak werken. Zeker enkele van de gigantische games van de nieuwste generatie nemen al een hele hap uit die opslagruimte.

Intern versus extern

Om die nood wat te verminderen, liet Sony eerder al toe om compatibele PS4-games op een externe harde schijf te zetten. Met de nieuwe optie werkt dat nu ook met PS5-games. Maar waar je oudere games nog rechtstreeks van die opslag kan spelen, zal je PS5 games wel op de interne SSD moeten zetten om ze te draaien. Een en ander heeft met snelheid te maken. 'PS5-games zijn ontwikkeld om volledig gebruik te maken van de voordelen van de extreem snelle SSD', aldus Sony.

Wie veel spellen heeft, zal dus wat moeten jongleren met games, iets wat we ook bij de Switch (met zijn weliswaar uitbreidbare 32 GB aan opslag) al eens moeten doen. Voor het écht uitbreiden van de opslagruimte zouden gebruikers moeten wachten tot de zomer. Dan zou Sony volgens nieuwsagentschap Bloomberg het M.2 uitbreidingsslot in de console aanzetten, waarop je zowel games kan opslaan als spelen.

En verder

Naast de opslag voegt de update enkele nieuwe chatfuncties toe, waaronder het snel uitzetten van in-game chat. Er komt ook een zoekfunctie voor je gamebibliotheek en een optie om bepaalde games te verbergen, waardoor je een beter overzicht moet krijgen in de spellen die je al gekocht hebt.

