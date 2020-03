De wereld gaf vorig jaar 107 miljard dollar uit aan publieke cloudleveranciers. AWS blijft de grootste, maar Azure, Google en Alibaba groeien sneller.

Het zijn mooie tijden voor aanbieders van de publieke cloud. Zowel voor het laatste kwartaal van 2019 als voor het volledige jaar tekent de sector stevige groei op, becijfert marktonderzoeker Canalys.

Voor het vierde kwartaal stegen de uitgaven van 22 miljard dollar (Q4 2018) naar 30,2 miljard (Q4 2019), 37,2 procent meer. Voor het volledige jaar gaat het om een groei van 77,8 miljard dollar in 2018 naar 107,1 miljard dollar afgelopen jaar, 37,6 procent meer.

. © Canalys

AWS blijft met grote voorsprong de marktleider. 32,3 procent van de wereldwijde uitgaven in (publieke) cloudinfrastructuur passeert bij Jeff Bezos en het bedrijf tekent een groei op van 36 procent.

Pas op de tweede plaats volgt Microsoft Azure met 16,9 procent en op iets meer afstand volgen Google Cloud (5,8 procent) en Alibaba Cloud (4,9 procent). De rest van de markt is nog goed voor 43 procent, al is hun marktaandeel licht dalend.

. © Canalys

Wat wel opvalt is dat zowel Azure, Google als Alibaba een pak harder groeien dan AWS. Google zag haar cijfers met 87,8 procent toenemen. Voor de overige twee gaat het om net geen 64 procent. AWS blijft dus de grootste, maar de rest groeit ongeveer dubbel zo hard.

Volwassenheid

Volgens Canalys kon elke grote speler op zijn eigen manier uitbreiden. Amazon wist nieuwe zones aan te bieden. Azure kon zijn partnernetwerk beter aanspreken net zoals Google Cloud dat ook haar verkoopsteams kon verbeteren. Alibaba blijft intussen marktleider in de enorme Chinese markt en wil ook in de rest van Azië stand houden.

Canalys wijst er op dat klanten intussen volwassener omgaan met de cloud. Waar het aanvankelijk ging om ad-hoc gebruik, sluiten klanten nu overeenkomsten voor meerdere jaren. Daarbij vallen ze vaker terug op rekenkracht, opslag, diensten en het hosten van applicaties in de cloud.

Die trein zal voorlopig niet stoppen. Voor dit jaar verwacht de marktanalist een stijging van 32 procent met uitgaven tot 141 miljard dollar. Tegen 2024 zou dat moeten oplopen tot 284 miljard dollar.

Investeringen

Wel waarschuwt Canalys dat het een uitdaging is voor de grote spelers om juist te investeren in hun datacenterinfrastrctuur. Vorig jaar werd er meer dan zestig miljard dollar geïnvesteerd door de zeven grootste cloudbouwers (Amazon, Google, Microsoft, Alibaba, Baidu, Facebook en Tencent). Maar het blijft balanceren tussen het toevoegen van capaciteit, het vernieuwen van bestaande infrastructuur en het uitbreiden naar nieuwe geografische regio's.

Het zijn mooie tijden voor aanbieders van de publieke cloud. Zowel voor het laatste kwartaal van 2019 als voor het volledige jaar tekent de sector stevige groei op, becijfert marktonderzoeker Canalys.Voor het vierde kwartaal stegen de uitgaven van 22 miljard dollar (Q4 2018) naar 30,2 miljard (Q4 2019), 37,2 procent meer. Voor het volledige jaar gaat het om een groei van 77,8 miljard dollar in 2018 naar 107,1 miljard dollar afgelopen jaar, 37,6 procent meer.AWS blijft met grote voorsprong de marktleider. 32,3 procent van de wereldwijde uitgaven in (publieke) cloudinfrastructuur passeert bij Jeff Bezos en het bedrijf tekent een groei op van 36 procent.Pas op de tweede plaats volgt Microsoft Azure met 16,9 procent en op iets meer afstand volgen Google Cloud (5,8 procent) en Alibaba Cloud (4,9 procent). De rest van de markt is nog goed voor 43 procent, al is hun marktaandeel licht dalend.Wat wel opvalt is dat zowel Azure, Google als Alibaba een pak harder groeien dan AWS. Google zag haar cijfers met 87,8 procent toenemen. Voor de overige twee gaat het om net geen 64 procent. AWS blijft dus de grootste, maar de rest groeit ongeveer dubbel zo hard.Volgens Canalys kon elke grote speler op zijn eigen manier uitbreiden. Amazon wist nieuwe zones aan te bieden. Azure kon zijn partnernetwerk beter aanspreken net zoals Google Cloud dat ook haar verkoopsteams kon verbeteren. Alibaba blijft intussen marktleider in de enorme Chinese markt en wil ook in de rest van Azië stand houden.Canalys wijst er op dat klanten intussen volwassener omgaan met de cloud. Waar het aanvankelijk ging om ad-hoc gebruik, sluiten klanten nu overeenkomsten voor meerdere jaren. Daarbij vallen ze vaker terug op rekenkracht, opslag, diensten en het hosten van applicaties in de cloud.Die trein zal voorlopig niet stoppen. Voor dit jaar verwacht de marktanalist een stijging van 32 procent met uitgaven tot 141 miljard dollar. Tegen 2024 zou dat moeten oplopen tot 284 miljard dollar.Wel waarschuwt Canalys dat het een uitdaging is voor de grote spelers om juist te investeren in hun datacenterinfrastrctuur. Vorig jaar werd er meer dan zestig miljard dollar geïnvesteerd door de zeven grootste cloudbouwers (Amazon, Google, Microsoft, Alibaba, Baidu, Facebook en Tencent). Maar het blijft balanceren tussen het toevoegen van capaciteit, het vernieuwen van bestaande infrastructuur en het uitbreiden naar nieuwe geografische regio's.