PwC neemt Salesforce-expert ABSI over

PwC neemt alle aandelen van ABSI over: een Salesforce-specialist met kantoren in Brussel en het Nederlandse Nieuwegein. PwC versterkt zo het snelgroeiende Salesforce services aanbod.

ABSI telt meer dan 100 werknemers in de kantoren in Brussel en Nieuwegein. ABSI was in 2002 de allereerste Salesforce-partner in de Benelux en heeft sindsdien honderden implementaties uitgevoerd of mee begeleid. "ABSI is een sterke, op Salesforce gefocuste systeemintegrator. Hun expertise is daarom bijzonder complimentair aan onze consulting services en digitale diensten", verduidelijkt Axel Smits, voorzitter van PwC Belgium. Vorig jaar nam PwC ook al Human Interface Group over in onze regio. "Ook die overname was in lijn met dezelfde groeistrategie", aldus Smits.

"ABSI blijft na de overname 100% focussen op Salesforce", zegt Doubi Ajami, oprichter en CEO van ABSI in een persbericht. "Maar PwC zal ons wel toelaten om projecten op een strategisch niveau op te starten", klinkt het. "ABSI is een van de belangrijkste lokale partners van Salesforce in België en de combinatie met onze andere front office transformation diensten is top. Dit is zeker een stevige stap voor de verdere uitbouw van onze afdeling in België", zegt ook Xavier Verhaeghe die sinds februari het Technology Consulting departement bij PwC Belgium leidt.

Beide partijen hopen de overname te kunnen afronden voor de zomer. Financiële details werden niet meegedeeld.