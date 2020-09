De hogeschool PXL gaat binnen haar specialisatie Software Management een opleidingstraject lanceren waarvoor het samenwerkt met Salesforce.

De opleiding binnen het departement PXL-Digital wordt samen met Salesforce en Salesforce-partner Forward opgesteld. De bedoeling is om studenten op te leiden in e-business en de mogelijkheden van Salesforce.

"Het verankeren van Salesforce binnen het curriculum van PXL-Digital geeft bedrijven en instellingen straks alle mogelijkheden om met een nieuwe generatie opgeleide Salesforce-experten sneller te schakelen in hun digitale transformatie," zegt Carmina Coenen, deputy country leader bij Salesforce Belgium.

Salesforce gaat zelf vooral ondersteuning geven via haar cloudplatform en door materiaal ter beschikking te stellen. Forward gaat dat wel doen. "Vanuit FORWARD duiken we mee de klas in: we gaan mee lesgeven, projecten coachen en eindwerken begeleiden. Ons bedrijf wordt zo een stukje hogeschool," vertelt Bruno Braes, managing partner bij Forward.

