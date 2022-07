Het Brusselse Qollabi dat zich toelegt op software voor indirecte verkoopkanalen, haalt 3 miljoen euro op bij onder meer KPN, PMV en Angelwise.

Het opgehaalde kapitaal zal gebruikt worden om bestaande klanten te ondersteunen en uit te breiden in de VS. Qollabi legt zich toe op digitaal beheer van indirecte verkoopkanalen zoals samenwerkingen met partners. Het heeft daarvoor een SaaS-oplossing voor bedrijven in onder meer finance, telecom en IT.

Qollabi heeft onder meer Alcatel Lucent, Bpost en KPN als klant. Dat KPN Ventures de investeringsronde leidt is daarom geen verrassing. De Nederlandse telecomoperator gebruikt de software vooral in haar MKB afdeling (KMO-markt). Naast PMV (Vlaamse overheid) stapt ook Angelwise in, dat fonds bundelt de krachten van 88 investeerders en wordt geleid door Marc Mommaerts en Jan Vorstermans.

'Wij zijn trots om met onze eerste investering te kunnen meebouwen, samen met het sterke team en de andere investeerders, aan zo'n ambitieus bedrijf als Qollabi,' zegt Jan Vorstermans, Managing Partner Angelwise, 'Qollabi boort een heel nieuwe markt aan, we kijken dan ook uit naar de groeiversnelling en internationalisering dat deze ronde mogelijk zal maken.'

