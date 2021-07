Chipbakker Qualcomm brengt een toestel uit met Snapdragon chip en een prijskaartje van 1.500 dollar.

Het ding krijgt de naam 'The Phone for Snapdragon Insiders' en Qualcomm gaat hem niet zelf bouwen. Het toestel wordt gemaakt in samenwerking met Asus. Bedoeling van het toestel is om de kracht van Qualcomms technologie te tonen, en de smartphone wordt alleen verkocht aan leden van de Snapdragon Insider fangemeenschap, een fanclub die het bedrijf eerder dit jaar opstartte.

Qualcomm is al jaren de leverancier van onder meer de netwerkchips die in zowat elke smartphone zitten. De 'Snapdragon Insider' smartphone is echter de eerste die Qualcomm onder eigen naam als consumententelefoon uitbrengt. Het toestel lijkt dan ook eerder een showcase van verschillende technologieën van het bedrijf, waaronder de 5G- en wifi6-connectiviteit, en de geluidstechnologie van Qualcomm.

Aan de dure kant

Het gaat om een smartphone die Android 11 draait, met 512GB aan opslag, 16GB aan RAM, een 6,78 inch OLED scherm van 144Hz en een vingerafdrukscanner op de achterkant. De batterij is stevig met 4.000 mAh, en er zitten drie camera's op de achterkant. Geen erg aparte of vernieuwende specificaties, dus, in vergelijking met de meerderheid van de duurdere Android-telefoons nu op de markt. Uiteraard vind je aan boord nog een Snapdragon- chip, versie 888, wat gek genoeg niet het allerlaatste nieuwe model is De 888 Plus werd al door Qualcomm aangekondigd en was misschien een goeie chip geweest om dit toch erg dure toestel een primeur te geven.

Om het prijskaartje wat goed te maken, krijg je in de doos wel accessoires zoals een oplader en oortjes, al verwachten we niet dat dit van het toestel meteen een bestseller zal maken.

