Qualcomm neemt Nuvia over. Het bedrijf bestaat nog maar twee jaar en werd opgericht door voormalige chipspecialisten van Apple.

Qualcomm, de belangrijkste leverancier van smartphonechips ter wereld, legt 1,4 miljard dollar op tafel voor Nuvia. Dat is bijzonder veel voor een bedrijf dat nog maar sinds 2019 bestaat.

Nuvia legt zich toe op chipdesign. Het bedrijf werd opgericht door Gerard Williams, Manu Gulati en John Bruno. Zij werkten voorheen aan de chips die Apple in haar iPhones en iPads gebruikt. Het bedrijf telt een paar honderd werknemers. De oprichters verhuizen mee naar Qualcomm.

Als reden voor de overname, en het stevige overnamebedrag, noemt Qualcomm de groei van 5G. Die zal mobiliteit en computing verder samenbrengen. Het ziet de kennis van Nuvia als een volgende stap in het verbeteren van de cpu-prestaties en hun stroomefficiëntie in 5G computing.

Al kijkt Qualcomm niet enkel naar de smartphonemarkt voor de kennis van Nuvia. Het wil hun kennis en technologie inzetten in de hele portfolio, van smartphones tot laptops, voertuigen, datacenters en andere toepassingen.

