Els Bellens is redactrice bij Data News.

Qualcomm heeft op elektronicabeurs CES een nieuw platform aangekondigd voor zelfrijdende wagens. De chipmaker stapt daarmee in een nieuwe sector.

Het nieuwe platform van Qualcomm krijgt de naam Snapdragon Ride mee en moet chips leveren voor verschillende vormen van autonoom rijden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om chips voor de robottaxi's van de toekomst, maar ook voor de beveiligingssystemen die nu al in wagens zitten, zoals automatische remsystemen. Het gaat om een system-on-chip, een accelerator en een autonome 'stack' die schaalbaar zou moeten zijn naar de noden van de autobouwer.

Qualcomm is vooral bekend om zijn mobiele telefoonchips, maar het bedrijf maakt al langer auto-onderdelen, zoals halfgeleiders voor netwerksystemen in wagens. Met Snapdragon Ride lijkt het zijn activiteiten uit te breiden naar een sector die al druk bezocht wordt door chipmakers en techbedrijven allerhanden, zoals Nvidia en Intel's dochterbedrijf Mobileye, die zich allebei al een tijdje op geassisteerd rijden concentreren.

Het nieuwe platform van Qualcomm krijgt de naam Snapdragon Ride mee en moet chips leveren voor verschillende vormen van autonoom rijden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om chips voor de robottaxi's van de toekomst, maar ook voor de beveiligingssystemen die nu al in wagens zitten, zoals automatische remsystemen. Het gaat om een system-on-chip, een accelerator en een autonome 'stack' die schaalbaar zou moeten zijn naar de noden van de autobouwer.Qualcomm is vooral bekend om zijn mobiele telefoonchips, maar het bedrijf maakt al langer auto-onderdelen, zoals halfgeleiders voor netwerksystemen in wagens. Met Snapdragon Ride lijkt het zijn activiteiten uit te breiden naar een sector die al druk bezocht wordt door chipmakers en techbedrijven allerhanden, zoals Nvidia en Intel's dochterbedrijf Mobileye, die zich allebei al een tijdje op geassisteerd rijden concentreren.