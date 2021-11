Chipbouwer Qualcomm gaat zijn 'branding' aanpassen in een poging om ze simpeler te maken. Snapdragon-chips krijgen voortaan een productnaam met een enkel cijfer erachter.

Op dit moment krijgen de chips een productnaam met drie cijfers, denk bijvoorbeeld aan de Snapdragon 888, een van de nieuwste modellen. Daarbij staat het eerste cijfer voor de kracht van de chip (met 8 voor de meer high end chips en bijvoorbeeld 4 voor goedkopere toestellen). Het tweede cijfer was voornamelijk een indicatie van de generatie van de chip, en het laatste cijfer gaf kleine aanpassingen aan.

Gezien de hoeveelheid Snapdragon chips die de voorbije jaren zijn uitgekomen, loopt dat systeem echter tegen zijn grenzen aan. De 6-serie van chips zit bijvoorbeeld aan 695, en de high end aan 888. Veel ruimte voor nieuwe chips is daar niet meer. Een 'rebranding' kondigt zich dus aan, maar hoe die er exact gaat uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Qualcomm zegt dat het in de richting gaat van een 'enkel cijfer voor de serie en een nummer voor de generatie, zoals onze andere productcategorieën'. Kijken we naar de processors voor pc, dan zien we daar een soortgelijke naamgeving bij bijvoorbeeld de Snapdragon 8cx Gen 2, wat nu niet omzeggens veel simpeler is dan het huidige systeem. Qualcomm wil echter niet zeggen dat de nieuwe mobiele chipnamen er zo gaan uitzien.

Naast vage ideeën over naamgeving, zegt het bedrijf nog dat 'Snapdragon' een apart merk moet worden, niet langer onder de paraplu van Qualcomm. Ook de optie voor 5G zal niet langer expliciet vermeld worden 'omdat 5G nu overal is'. Eind deze maand houdt Qualcomm zijn Snapdragon Tech Summit, waar verwacht wordt dat er een nieuwe high end chip wordt aangekondigd, vermoedelijk dan ook meteen met de nieuwe naam.

