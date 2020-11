Chipgigant Qualcomm heeft bijzonder rooskleurige financiële resultaten voor het vierde kwartaal bekendgemaakt. Het bedrijf kondigt meteen aan dat het in de toekomst ook chips wil maken voor edge computing en data centers.

Qualcomm maakt voor het vierde kwartaal resultaten bekend die een pak beter zijn dan verwacht. De chipgigant haalt dit kwartaal een omzet van 6,5 miljard dollar, zo'n 200 miljoen dollar meer dan eerder aangegeven. 5 miljard van dat inkomen komt uit Qualcomms hardwareverkoop. Die groeide jaar-op-jaar met 38%. De rest komt onder meer uit licenties. Voor de jaarcijfers betekent het dat het bedrijf dit jaar 21,7 miljard dollar aan omzet draait, met een netto inkomen van 4,8 miljard dollar. Daarmee haalt het bedrijf 500 miljoen dollar aan inkomen meer dan een jaar eerder. Het aandeel van Qualcomm steeg met 11% als gevolg van de resultaten.

Bij de aankondiging van de cijfers, geeft CEO Steve Mollenkopf ook een blik op de plannen van zijn bedrijf. Hij geeft onder meer aan dat Qualcomm wil investeren in 'next-generation' infrastructuur en edge computing. Mollenkopf ziet zijn bedrijf goed gepositioneerd om uit te breiden naar applicaties in datacenters, edge-toestellen en 5G-infrastructuur. De chips van Qualcomm worden verwerkt in miljarden toestellen, voornamelijk in smartphones waar ze de netwerkfunctionaliteit voor hun rekening nemen, maar ook in onder meer auto's en andere IoT-toestellen. Mollenkopf wil die invloed nu nog verder uitbreiden, al geeft hij nog geen concrete voorbeelden van wat het bedrijf op de plank heeft liggen.

